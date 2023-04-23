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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 23 апреля 2023
Севилья
23.04.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
34'
Р. Мир
90+4'
Ю. Эн-Несири
57'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Ракитич
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ламела
85'
82'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Ло Чельсо
82'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
А. Манди
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
80'
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Теллес
80'
73'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
Фернандо
️️️️
П. Гуйе
71'
70'
Желтая карточка
Х. Фойт
66'
Замена
А. Баэна
️️️️
Й. Пино
66'
Замена
Э. Капу
️️️️
Р. Террац
Замена
Л. Окампос
️️️️
Б. Хиль
58'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
П. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
Пас отдал
Сусо
34'
21'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
13
Теллес
23
Ньянзу
5
Баде
29
Монтиэль
18
Гуйе
11
Ракитич
8
Торрес
17
Хиль
10
Сусо
17
Мир
4-1-1-3-1
25
Рейна
8
Фойт
2
Манди
14
Торрес
23
Педраса
11
Террац
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
25
Моралес
13
Теллес
16
Навас
16
Навас
13
Теллес
18
Гуйе
5
Фернандо
5
Фернандо
18
Гуйе
17
Хиль
7
Окампос
7
Окампос
17
Хиль
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
20
Ло Чельсо
5
Морено
5
Морено
20
Ло Чельсо
2
Манди
4
Куэнка
4
Куэнка
2
Манди
11
Террац
6
Капу
6
Капу
11
Террац
10
Пино
10
Баэна
10
Баэна
10
Пино
25
Моралес
11
Джексон
11
Джексон
25
Моралес
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
23
Хессем Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Севилья - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Okko
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