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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 04 декабря 2021
Севилья
04.12.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
16'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
Б. Диа
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Окампос
80'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Гомес
80'
72'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
72'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
63'
62'
Замена
А. Морено
️️️️
П. Алькасер
62'
Замена
Б. Диа
️️️️
М. Тригерос
61'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Р. Мир
57'
Замена
Т. Делэни
️️️️
И. Ракитич
57'
46'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
И. Ракитич
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
М. Акунья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Начо Кинтана
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-1-2
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
7
Окампос
10
Гомес
17
Мир
4-1-2-2-1
28
Рульи
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
23
Педраса
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
10
Пино
16
Гомес
9
Алькасер
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
11
Ракитич
27
Делэни
27
Делэни
11
Ракитич
7
Окампос
8
Торрес
8
Торрес
7
Окампос
10
Гомес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Гомес
9
Алькасер
5
Морено
5
Морено
9
Алькасер
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
14
Тригерос
22
Диа
22
Диа
14
Тригерос
16
Гомес
7
Морено
7
Морено
16
Гомес
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Начо Кинтана
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Начо Кинтана
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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