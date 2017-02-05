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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 05 февраля 2017
Севилья
05.02.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
89'
Замена
А. Рукавина
️️️️
М. Тригерос
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Васкес
76'
71'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
Замена
Л. Вьетто
️️️️
С. Йоветич
71'
66'
Замена
Д. Черышев
️️️️
С. Кастильехо
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
62'
50'
Желтая карточка
М. Гаспар
Пенальти не реализован!
С. Насри
49'
Желтая карточка
Г. Меркадо
44'
28'
Желтая карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
С. Насри
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ЦП
14
Мануэль Тригерос
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
29
Леонардо Суарес
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
25
Мариано
2
Лангле
25
Меркадо
23
Рами
14
Насри
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
4-1-2-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
23
Бонера
3
Анхель
16
Родри
21
Сориано
6
Джонатан
70
Кастильехо
14
Тригерос
20
Адриан
20
Васкес
10
Иборра
10
Иборра
20
Васкес
25
Мариано
7
Сарабия
7
Сарабия
25
Мариано
9
Йоветич
10
Вьетто
10
Вьетто
9
Йоветич
14
Тригерос
2
Рукавина
2
Рукавина
14
Тригерос
70
Кастильехо
90
Черышев
90
Черышев
70
Кастильехо
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
19
Рафаэль Борре
ЦФ
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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