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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 24 апреля 2011
Севилья
24.04.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Вильярреал
9'
И. Ракитич
14'
А. Негредо
62'
Ромарик
56'
К. Марчена
73'
Д. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
+3
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
А. Коне
️️️️
А. Негредо
+2
Вторая желтая
К. Марчена
Замена
Ренато
️️️️
Д. Капель
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Ромарик
ГОЛ! 3:2!
Д. Росси
Пас отдал
С. Касорла
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Рубен
Замена
Кани
️️️️
М. Мусаккио
Желтая карточка
И. Ракитич
ГОЛ! 3:1!
Ромарик
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Ромарик
️️️️
Родри
ГОЛ! 2:1!
К. Марчена
Пас отдал
Х. Мануэль Катала
Замена
Д. Росси
️️️️
Нилмар
Желтая карточка
Д. Зокора
15'
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Перотти
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Желтая карточка
М. Мусаккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
(К)
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
15
Родри
АП
17
Диего Капель
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
21
Бруно
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Санти Касорла
(К)
ПП
7
Нилмар
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-2-3-1
13
Варас
3
Наварро
14
Эскюде
17
Фасио
4
Касерес
11
Ракитич
16
Зокора
8
Перотти
15
Родри
17
Капель
21
Негредо
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
37
Мусаккио
24
Марчена
21
Катала
8
Касорла
21
Бруно
8
Матилья
22
Вакасо
15
Рубен
7
Нилмар
17
Капель
11
Ренато
11
Ренато
17
Капель
15
Родри
5
Ромарик
5
Ромарик
15
Родри
21
Негредо
2
Коне
2
Коне
21
Негредо
15
Рубен
12
Сисиньо
12
Сисиньо
15
Рубен
37
Мусаккио
8
Кани
8
Кани
37
Мусаккио
7
Нилмар
25
Росси
25
Росси
7
Нилмар
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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