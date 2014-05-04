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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 04 мая 2014
Севилья
04.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Замена
Ф. Наварро
️️️️
С. Мбиа
86'
76'
Замена
Х. Акино
️️️️
М. Гомес
69'
Замена
Х. Коста
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
Коке
68'
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Самперио
66'
62'
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Перейра
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Витоло
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
0
Модесто Акоста
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
20
Хавьер Акино
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Хоан Роман
ЦФ
3-4-2-1
13
Варас
5
Морено
2
Пареха
23
Коке
29
Самперио
25
Мбиа
23
Карришу
11
Ракитич
7
Витоло
22
Марин
9
Гамейро
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
37
Мусаккио
5
Йокич
8
Кани
21
Бруно
8
Торрес
16
Гомес
9
Перейра
10
Дос Сантос
25
Мбиа
3
Наварро
3
Наварро
25
Мбиа
7
Витоло
19
Рейес
19
Рейес
7
Витоло
29
Самперио
70
Бакка
70
Бакка
29
Самперио
8
Торрес
24
Коста
24
Коста
8
Торрес
16
Гомес
20
Акино
20
Акино
16
Гомес
9
Перейра
14
Уче
14
Уче
9
Перейра
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
0
Модесто Акоста
ЦЗ
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
0
Модесто Акоста
ЦЗ
34
Бету
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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