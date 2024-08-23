Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 23 августа 2024
Севилья
23.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
45+6'
Д. Лукебакио
2'
А. Данжума
90+5'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Вильярреал
90'
+9
Желтая карточка
А. Перес
Желтая карточка
Маркао
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
88'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Х. Навас
️️️️
Л. Окампос
86'
85'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Э. Байи
84'
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
81'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
И. Ромеро
77'
Замена
Маркао
️️️️
К. Салас
77'
73'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Комесанья
73'
Замена
Й. Пино
️️️️
И. Акомах
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Х. Санчес
71'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Лукебакио
71'
65'
Замена
А. Перес
️️️️
А. Данжума
65'
Замена
Т. Барри
️️️️
Н. Пепе
63'
Желтая карточка
А. Данжума
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Л. Окампос
45'
+6
Желтая карточка
И. Ромеро
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
А. Баэна
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Данжума
Пас отдал
А. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
7
Лукас Окампос
(К)
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
24
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Алекс Баэна
(К)
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
24
Санчес
8
Ньигес
7
Окампос
11
Лукебакио
24
Ромеро
4-1-1-3-1
13
Конде
2
Фемения
53
Камбвала
3
Байи
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
7
Данжума
10
Баэна
19
Пепе
4
Салас
23
Маркао
23
Маркао
4
Салас
7
Окампос
16
Навас
16
Навас
7
Окампос
11
Лукебакио
97
Соу
97
Соу
11
Лукебакио
24
Санчес
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Санчес
24
Ромеро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
24
Ромеро
3
Байи
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Байи
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
7
Данжума
22
Перес
22
Перес
7
Данжума
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
26
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
20
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
26
Неманья Гудель
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
20
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
5
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
8
Офсайды
4
4
Количество передач
528
355
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.81
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Вильярреал
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+