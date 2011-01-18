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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 18 января 2011
Севилья
18.01.2011, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Вильярреал
7'
Ренато
47'
Ф. Кануте
50'
Алексис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Вильярреал
Желтая карточка
Д. Росси
Травма
С. Санчес
Замена
Х. Навас
️️️️
Ромарик
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Кани
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Бруно
️️️️
Х. Мануэль Катала
Замена
М. Рубен
️️️️
Ж. Алтидор
Замена
А. Конко
️️️️
Алексис
ГОЛ! 3:0!
Алексис
Пас отдал
Ромарик
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Ромарик
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Ренато
Пас отдал
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Кани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
37
Матео Мусаккио
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
10
Джефферсон Монтеро
РФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Кристобаль
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
3-2-3-2
13
Варас
20
Санчес
4
Алексис
3
Наварро
35
Дабо
4
Касерес
16
Зокора
5
Ромарик
11
Ренато
21
Негредо
11
Кануте
4-3-3
13
Лопес
12
Сисиньо
21
Катала
2
Гонсало
3
Ориоль
8
Кани
6
Валеро
37
Мусаккио
10
Монтеро
17
Алтидор
25
Росси
5
Ромарик
16
Навас
16
Навас
5
Ромарик
4
Алексис
25
Конко
25
Конко
4
Алексис
11
Кануте
8
Перотти
8
Перотти
11
Кануте
8
Кани
6
Капдевила
6
Капдевила
8
Кани
21
Катала
21
Бруно
21
Бруно
21
Катала
17
Алтидор
15
Рубен
15
Рубен
17
Алтидор
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Хавьер Олива
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
17
Диего Капель
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Севилья - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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