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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 26 августа 2018
Севилья
26.08.2018, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
Желтая карточка
С. Кьер
90'
+2
88'
Желтая карточка
Х. Коста
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Эскудеро
83'
Желтая карточка
П. Сарабия
81'
79'
Замена
Д. Раба
️️️️
С. Касорла
Замена
М. Гоналон
️️️️
Ф. Васкес
63'
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Банега
63'
62'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Форнальс
61'
Замена
Х. Коста
️️️️
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Г. Меркадо
44'
5'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-2-1
31
Вацлик
18
Эскудеро
24
Кьер
21
Гомес
16
Навас
16
Меса
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
19
Силва
4-3-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
27
Гонсалес
23
Педраса
35
Касерес
14
Тригерос
8
Касорла
8
Форнальс
9
Экамби
7
Морено
11
Банега
22
Видаль
22
Видаль
11
Банега
20
Васкес
25
Гоналон
25
Гоналон
20
Васкес
18
Эскудеро
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
18
Эскудеро
9
Экамби
24
Коста
24
Коста
9
Экамби
8
Форнальс
70
Бакка
70
Бакка
8
Форнальс
8
Касорла
19
Раба
19
Раба
8
Касорла
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Севилья - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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