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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вильярреал
Севилья - Вильярреал: обзор матча 13 марта 2016
Севилья
13.03.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 29 тур
4 : 2
Завершен
Вильярреал
23'
В. Иборра
51'
В. Руис (АГ)
65'
Е. Коноплянка
90+1'
Х. Антонио Рейес
29'
С. Бакамбу
37'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вильярреал
ГОЛ! 4:2!
Х. Антонио Рейес
90'
+1
Вторая желтая
Э. Банега
80'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
В. Иборра
75'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
74'
70'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Адриан
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Е. Коноплянка
70'
ГОЛ! 3:2!
Е. Коноплянка
Пас отдал
С. Кристофоро
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Руис
51'
45'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Э. Байи
37'
ГОЛ! 1:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
Адриан
29'
ГОЛ! 1:1!
С. Бакамбу
25'
Желтая карточка
Д. Бонера
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
Пас отдал
К. Гамейро
23'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
С. Н'Зонзи
17'
Желтая карточка
Э. Банега
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Адриан
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-5-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
25
Мариано
23
Рами
15
Н'Зонзи
23
Карришу
10
Иборра
7
Крон-Дели
11
Банега
22
Коноплянка
9
Гамейро
3-2-2-1-2
23
Ареоля
3
Байи
23
Бонера
4
Руис
2
Гаспар
2
Рукавина
21
Бруно
17
Пина
4
Суарес
94
Бакамбу
20
Адриан
10
Иборра
18
Эскудеро
18
Эскудеро
10
Иборра
22
Коноплянка
19
Рейес
19
Рейес
22
Коноплянка
15
Н'Зонзи
41
Кристофоро
41
Кристофоро
15
Н'Зонзи
3
Байи
70
Кастильехо
70
Кастильехо
3
Байи
20
Адриан
12
Баптистао
12
Баптистао
20
Адриан
Остались в запасе
Севилья
Вильярреал
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Вильярреал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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