В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом».

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Коллектив Сергея Семака ведет борьбу за чемпионство с «Краснодаром» и не имеет права на осечку. В последних турах «Зенит» взял верх над «Динамо Мх» и «Ростовом», но потерпел поражение от ЦСКА в Кубке.

Последние матчи «Зенита»:

18.05.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1;

14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен. Кубок России);

10.05.25 «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1.

«Ахмат»

Грозненский клуб идет на 14-й позиции с 25 очками. Команда борется за выживание, но демонстрирует характер: в трeх последних турах – три ничьи. Тем не менее, оборона остаeтся уязвимой: 45 пропущенных голов за сезон.

Последние матчи «Ахмата»:

18.05.25 «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;

11.05.25 «Акрон» – «Ахмат» – 3:2;

04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1.

Личные встречи 53% (21) 30% (12) 18% (7) 71 Забитых мячей 35 1.78 В среднем за матч 0.88 5:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Ахмат 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 15 тур Ахмат 1 : 2 Зенит Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Зенит 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 29 тур Ахмат 1 : 5 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 2 : 1 Ахмат Россия. Кубок, 4 тур Ахмат 3 : 3 Зенит Россия. Кубок, 1 тур Зенит 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 16 тур Зенит 1 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 4 тур Ахмат 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 24 тур Ахмат 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит 3 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 22 тур Зенит 4 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 15 тур Ахмат 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Ахмат 1 : 1 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала Ахмат 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит 0 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 27 тур Ахмат 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 1 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 20 тур Ахмат 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит 4 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 13 тур Ахмат 2 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 17 тур Ахмат 4 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 22 тур Ахмат 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 1 : 3 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 18 тур Ахмат 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 8 тур Зенит 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 22 тур Ахмат 0 : 3 Зенит Россия. Премьер-Лига, 8 тур Зенит 0 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 16 тур Зенит 0 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 1 тур Ахмат 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 21 тур Ахмат 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-Лига, 7 тур Зенит 0 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 14 тур Ахмат 3 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 21 тур Ахмат 1 : 4 Зенит Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит 3 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 18 тур Ахмат 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 5 : 1 Ахмат

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

Класс команд и мотивация – на стороне хозяев. «Ахмат» регулярно уступает «Зениту» в личных встречах и слабо играет в обороне. При этом «Зенит» действует прагматично в концовке сезона, делая ставку на результат.

Прогноз: победа «Зенита» со счeтом 2:0, коэффициент 6.30.