В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом».
«Зенит»
Команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Коллектив Сергея Семака ведет борьбу за чемпионство с «Краснодаром» и не имеет права на осечку. В последних турах «Зенит» взял верх над «Динамо Мх» и «Ростовом», но потерпел поражение от ЦСКА в Кубке.
Последние матчи «Зенита»:
- 18.05.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1;
- 14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен. Кубок России);
- 10.05.25 «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1.
«Ахмат»
Грозненский клуб идет на 14-й позиции с 25 очками. Команда борется за выживание, но демонстрирует характер: в трeх последних турах – три ничьи. Тем не менее, оборона остаeтся уязвимой: 45 пропущенных голов за сезон.
Последние матчи «Ахмата»:
- 18.05.25 «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;
- 11.05.25 «Акрон» – «Ахмат» – 3:2;
- 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1.
Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»
Класс команд и мотивация – на стороне хозяев. «Ахмат» регулярно уступает «Зениту» в личных встречах и слабо играет в обороне. При этом «Зенит» действует прагматично в концовке сезона, делая ставку на результат.
Прогноз: победа «Зенита» со счeтом 2:0, коэффициент 6.30.