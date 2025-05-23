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Прогноз на точный счет матча «Зенит» – «Ахмат»: РПЛ, 24 мая 2025

23 мая 2025 17:37
Зенит - Ахмат
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 30 тур
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6.30
Прогноз: победа «Зенита» со счётом 2:0
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В субботу, 24 мая, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом».

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Коллектив Сергея Семака ведет борьбу за чемпионство с «Краснодаром» и не имеет права на осечку. В последних турах «Зенит» взял верх над «Динамо Мх» и «Ростовом», но потерпел поражение от ЦСКА в Кубке.

Последние матчи «Зенита»:

  • 18.05.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1;
  • 14.05.25 ЦСКА – «Зенит» – 2:0 (пен. Кубок России);
  • 10.05.25 «Динамо Мх» – «Зенит» – 0:1.

«Ахмат»

Грозненский клуб идет на 14-й позиции с 25 очками. Команда борется за выживание, но демонстрирует характер: в трeх последних турах – три ничьи. Тем не менее, оборона остаeтся уязвимой: 45 пропущенных голов за сезон.

Последние матчи «Ахмата»:

  • 18.05.25 «Ахмат» – «Динамо Мх» – 1:1;
  • 11.05.25 «Акрон» – «Ахмат» – 3:2;
  • 04.05.25 «Ахмат» – ЦСКА – 1:1.

Личные встречи
53% (21)
30% (12)
18% (7)
71
Забитых мячей
35
1.78
В среднем за матч
0.88
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ахмат
1 : 2
27.11.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
10.11.2024
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Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
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3 : 0
06.11.2024
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1 : 5
19.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
2 : 1
28.10.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Ахмат
3 : 3
20.09.2023
Зенит
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
2 : 0
25.07.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
1 : 2
05.11.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
0 : 0
06.08.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 2
09.04.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 1
11.09.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4 : 0
13.03.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2 : 2
21.11.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2020
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1 : 2
04.03.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
17.08.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
1 : 1
04.05.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 0
04.11.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0 : 0
11.12.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4 : 0
13.08.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 1
07.05.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2 : 1
06.11.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4 : 1
28.11.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3 : 0
01.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
08.04.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 3
08.11.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
01.12.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
2 : 0
14.09.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
0 : 3
31.03.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
0 : 2
14.09.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
0 : 0
26.06.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 1
13.03.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0 : 0
20.09.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
0 : 0
25.04.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2 : 0
08.11.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3 : 2
19.07.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 4
13.09.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 1
13.08.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 0
30.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
5 : 1
03.04.2005
Ахмат
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Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

Класс команд и мотивация – на стороне хозяев. «Ахмат» регулярно уступает «Зениту» в личных встречах и слабо играет в обороне. При этом «Зенит» действует прагматично в концовке сезона, делая ставку на результат.

Прогноз: победа «Зенита» со счeтом 2:0, коэффициент 6.30.

6.30
Прогноз: победа «Зенита» со счётом 2:0
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит
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Украина. Премьер-лига, 30 тур
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Точный счёт 1:2 в пользу «Ворсклы»
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Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь - Левый берег
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Украина. Премьер-лига, 30 тур
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