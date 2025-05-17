18 мая на «Сан-Сиро» в Милане состоится один из центральных поединков 37-го тура Серии А. «Интер» ведeт борьбу за второе место, в то время как «Лацио» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть результативным – с обилием моментов у ворот обеих команд и высокими скоростями в атаке.

«Интер»

Миланцы выдали один из самых ярких сезонов за последние годы: 77 очков после 36 туров, наибольшее количество побед (23), лучшая разница мячей (+42) и самая забивная команда чемпионата (75 голов). В последних матчах команда продолжает атаковать с высокой интенсивностью: 10 голов за 5 туров, при этом пропустив 7. Победа в прошлом туре над «Торино» (2:0), а также эффектный успех над «Барселоной» (4:3) в ЛЧ подтвердили боеспособность состава.

Ключевая фигура – Лаутаро Мартинес (22 гола), который сохраняет лидерство в атаке. Команда Симеоне Индзаги демонстрирует вариативность в нападении, но и в обороне есть слабые места, особенно против соперников с быстрыми флангами. Учитывая, что «Интер» играет дома и продолжает набирать форму к концовке, мотивации у команды будет достаточно.

«Лацио»

Римляне подходят к матчу с серией из 7 игр без поражений и высоким уровнем стабильности. В 5 последних турах – 9 забитых мячей и всего 4 пропущенных. Команда Маурицио Сарри демонстрирует зрелую игру, в которой нет лишней суеты: стройная оборона, уверенный контроль мяча и острые выходы в атаку. С 64 очками «Лацио» занимает 5-е место и может пробиться в ЛЧ напрямую.

Валентин Кастельянос (14 голов) – главный наконечник атак, но команда в целом действует слаженно. Средний показатель результативности за 5 матчей – 1.8 гола. При этом оборона пропускает всего 0.8 мяча за игру, что особенно важно против команды уровня «Интера». Однако выездной статус и давление соперника могут стать испытанием.

Факты о командах:

«Интер»

3 победы подряд

В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 игр)

Пропущено 7 голов за 5 туров

75 голов в сезоне – лучший результат

Лаутаро Мартинес – 22 гола в 48 матчах

«Лацио»

Не проигрывает в 7 последних матчах

В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)

Пропущено 4 мяча за 5 туров (0.8 в среднем)

64 очка, 5-е место

Кастельянос – 14 голов в сезоне

Личные встречи 53% (21) 15% (6) 33% (13) 70 Забитых мячей 44 1.75 В среднем за матч 1.1 6:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 0:6 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Кубок, 1/4 финала Интер 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 16 тур Лацио 0 : 6 Интер Италия. Серия А, 37 тур Интер 1 : 1 Лацио Суперкубок Италии, 1/2 финала Интер 3 : 0 Лацио Италия. Серия А, 16 тур Лацио 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 32 тур Интер 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 3 тур Лацио 3 : 1 Интер Италия. Серия А, 21 тур Интер 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 8 тур Лацио 3 : 1 Интер Италия. Серия А, 22 тур Интер 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 3 тур Лацио 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 24 тур Лацио 2 : 1 Интер Италия. Серия А, 5 тур Интер 1 : 0 Лацио Италия. Серия А, 29 тур Интер 0 : 1 Лацио Италия. Кубок, 1/4 финала Интер 1 : 1 Лацио Италия. Серия А, 10 тур Лацио 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 38 тур Лацио 2 : 3 Интер Италия. Серия А, 19 тур Интер 0 : 0 Лацио Италия. Серия А, 37 тур Лацио 1 : 3 Интер Италия. Кубок, 1/4 финала Интер 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 18 тур Интер 3 : 0 Лацио Италия. Серия А, 36 тур Лацио 2 : 0 Интер Италия. Серия А, 17 тур Интер 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 35 тур Лацио 1 : 2 Интер Италия. Серия А, 16 тур Интер 2 : 2 Лацио Италия. Серия А, 37 тур Интер 4 : 1 Лацио Италия. Серия А, 18 тур Лацио 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 36 тур Интер 1 : 3 Лацио Италия. Серия А, 17 тур Лацио 1 : 0 Интер Италия. Серия А, 38 тур Лацио 3 : 1 Интер Италия. Серия А, 19 тур Интер 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 34 тур Интер 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 15 тур Лацио 3 : 1 Интер Италия. Серия А, 36 тур Лацио 0 : 2 Интер Италия. Серия А, 17 тур Интер 1 : 0 Лацио Суперкубок Италии, Финал Интер 1 : 2 Лацио Италия. Серия А, 34 тур Интер 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 15 тур Лацио 0 : 3 Интер Италия. Серия А, 31 тур Лацио 1 : 1 Интер Италия. Серия А, 12 тур Интер 3 : 0 Лацио

Прогноз на матч «Интер» – «Лацио»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Оба клуба находятся в хорошей форме, имеют чeткие игровые модели и забивают стабильно. Но «Интер» выглядит мощнее: дома, с сильной атакой, и большей турнирной стабильностью. «Лацио» даст бой, но вероятность победы хозяев в результативном матче выше.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки: