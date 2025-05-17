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Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Лацио»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 11:31
Интер - Лацио
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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18 мая на «Сан-Сиро» в Милане состоится один из центральных поединков 37-го тура Серии А. «Интер» ведeт борьбу за второе место, в то время как «Лацио» сражается за попадание в Лигу чемпионов. Обе команды находятся в хорошей форме, и матч обещает быть результативным – с обилием моментов у ворот обеих команд и высокими скоростями в атаке.

«Интер»

Миланцы выдали один из самых ярких сезонов за последние годы: 77 очков после 36 туров, наибольшее количество побед (23), лучшая разница мячей (+42) и самая забивная команда чемпионата (75 голов). В последних матчах команда продолжает атаковать с высокой интенсивностью: 10 голов за 5 туров, при этом пропустив 7. Победа в прошлом туре над «Торино» (2:0), а также эффектный успех над «Барселоной» (4:3) в ЛЧ подтвердили боеспособность состава.

Ключевая фигура – Лаутаро Мартинес (22 гола), который сохраняет лидерство в атаке. Команда Симеоне Индзаги демонстрирует вариативность в нападении, но и в обороне есть слабые места, особенно против соперников с быстрыми флангами. Учитывая, что «Интер» играет дома и продолжает набирать форму к концовке, мотивации у команды будет достаточно.

«Лацио»

Римляне подходят к матчу с серией из 7 игр без поражений и высоким уровнем стабильности. В 5 последних турах – 9 забитых мячей и всего 4 пропущенных. Команда Маурицио Сарри демонстрирует зрелую игру, в которой нет лишней суеты: стройная оборона, уверенный контроль мяча и острые выходы в атаку. С 64 очками «Лацио» занимает 5-е место и может пробиться в ЛЧ напрямую.

Валентин Кастельянос (14 голов) – главный наконечник атак, но команда в целом действует слаженно. Средний показатель результативности за 5 матчей – 1.8 гола. При этом оборона пропускает всего 0.8 мяча за игру, что особенно важно против команды уровня «Интера». Однако выездной статус и давление соперника могут стать испытанием.

Факты о командах:

«Интер»

  • 3 победы подряд
  • В среднем 2.0 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропущено 7 голов за 5 туров
  • 75 голов в сезоне – лучший результат
  • Лаутаро Мартинес – 22 гола в 48 матчах

«Лацио»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем 1.8 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропущено 4 мяча за 5 туров (0.8 в среднем)
  • 64 очка, 5-е место
  • Кастельянос – 14 голов в сезоне

Личные встречи
53% (21)
15% (6)
33% (13)
70
Забитых мячей
44
1.75
В среднем за матч
1.1
6:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
2 : 0
25.02.2025
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
0 : 6
16.12.2024
Интер
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
19.05.2024
Лацио
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
0 : 2
17.12.2023
Интер
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
30.04.2023
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 1
26.08.2022
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
2 : 1
09.01.2022
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 1
16.10.2021
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 1
14.02.2021
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 1
04.10.2020
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2 : 1
16.02.2020
Интер
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 0
25.09.2019
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
0 : 1
31.03.2019
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
1 : 1
31.01.2019
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 3
29.10.2018
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 3
20.05.2018
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0 : 0
30.12.2017
Лацио
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1 : 3
21.05.2017
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Интер
1 : 2
31.01.2017
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 0
21.12.2016
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
01.05.2016
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 2
20.12.2015
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 2
10.05.2015
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 2
21.12.2014
Лацио
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
4 : 1
10.05.2014
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 0
06.01.2014
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1 : 3
08.05.2013
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1 : 0
15.12.2012
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 1
13.05.2012
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
22.01.2012
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 1
23.04.2011
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 1
03.12.2010
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0 : 2
02.05.2010
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
20.12.2009
Лацио
Суперкубок Италии, Финал
Интер
1 : 2
08.08.2009
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 0
02.05.2009
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 3
06.12.2008
Интер
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1 : 1
29.03.2008
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
05.12.2007
Лацио
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Прогноз на матч «Интер» – «Лацио»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным. Оба клуба находятся в хорошей форме, имеют чeткие игровые модели и забивают стабильно. Но «Интер» выглядит мощнее: дома, с сильной атакой, и большей турнирной стабильностью. «Лацио» даст бой, но вероятность победы хозяев в результативном матче выше.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Интера».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интера» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Интера» – коэффициент 6.80

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Интера»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Лацио Интер
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