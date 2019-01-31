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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 31 января 2019
Интер
31.01.2019, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Лацио
120+5'
М. Икарди (П)
108'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Лацио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Икарди
120'
+5
120'
+4
Красная карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
К. Асамоа
118'
Желтая карточка
М. Брозович
110'
109'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
108'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Кайседо
96'
Желтая карточка
Л. Лейва
87'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
86'
Желтая карточка
А. Марушич
Желтая карточка
М. Весино
82'
73'
Желтая карточка
Ш. Раду
68'
Желтая карточка
Уоллес
Желтая карточка
Р. Гальярдини
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ханданович
13
Миранда
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
23
Мариу
21
Гальярдини
87
Кандрева
21
Политано
9
Икарди
4-3-1-2
1
Стракоша
77
Марушич
15
Ачерби
13
Уоллес
26
Раду
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Интер
Лацио
5
Иван Перишич
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Лацио
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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