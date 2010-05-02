Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 02 мая 2010
Лацио
02.05.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Интер
45+1'
В. Самуэль
70'
Т. Мотта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Замена
Л. Скалони
️️️️
К. Брокки
Замена
И. Кордоба
️️️️
Лусио
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Это'О
ГОЛ! 0:2!
Т. Мотта
Пас отдал
Майкон
Замена
П. Фоджа
️️️️
С. Флоккари
Замена
Д. Милито
️️️️
У. Снейдер
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Р. Баронио
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Самуэль
Пас отдал
У. Снейдер
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛАЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
33
Роберто Баронио
(К)
ОП
6
Стефано Маури
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-3-2-2
16
Муслера
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
11
Коларов
33
Баронио
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
9
Сарате
10
Флоккари
4-1-3-1-1
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
91
Камбьяссо
8
Мотта
4
Дзанетти
5
Станкович
10
Снейдер
9
Это'О
32
Брокки
5
Скалони
5
Скалони
32
Брокки
10
Флоккари
17
Фоджа
17
Фоджа
10
Флоккари
33
Баронио
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
33
Баронио
2
Лусио
2
Кордоба
2
Кордоба
2
Лусио
9
Это'О
4
Мунтари
4
Мунтари
9
Это'О
10
Снейдер
22
Милито
22
Милито
10
Снейдер
Остались в запасе
Лацио
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лацио - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Лацио
Интер
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+