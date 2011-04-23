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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 23 апреля 2011
Интер
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
40'
У. Снейдер
53'
С. Это'О
24'
М. Сарате (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Замена
Т. Рокки
️️️️
Х. Гарридо
Замена
Ж. Оби
️️️️
У. Снейдер
Замена
К. Брокки
️️️️
М. Брешиано
Замена
Л. Козак
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
М. Марига
ГОЛ! 2:1!
С. Это'О
Пас отдал
Х. Дзанетти
Замена
М. Марига
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
М. Сарате
Травма
Л. Кастеллацци
+2
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
Желтая карточка
Х. Гарридо
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Сарате
Замена
Л. Кастеллацци
️️️️
Д. Милито
Красная карточка
Ж. Сезар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
23
Марко Брешиано
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
6
Стефано Маури
(К)
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
5
Нагатомо
13
Раноккия
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
20
Бьява
3
Андре Диас
22
Гарридо
23
Брешиано
24
Ледесма
6
Маури
10
Эрнанес
9
Сарате
10
Флоккари
22
Милито
12
Кастеллацци
12
Кастеллацци
22
Милито
5
Станкович
31
Марига
31
Марига
5
Станкович
10
Снейдер
10
Оби
10
Оби
10
Снейдер
23
Брешиано
32
Брокки
32
Брокки
23
Брешиано
22
Гарридо
18
Рокки
18
Рокки
22
Гарридо
10
Флоккари
18
Козак
18
Козак
10
Флоккари
Остались в запасе
Интер
Лацио
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
26
Кристиан Киву
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Интер - Лацио
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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