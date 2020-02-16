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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 16 февраля 2020
Лацио
16.02.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Интер
50'
Ч. Иммобиле (П)
69'
С. Милинкович-Савич
44'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
90'
+4
Желтая карточка
М. Лаццари
90'
79'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 2:1!
С. Милинкович-Савич
69'
Желтая карточка
Л. Фелипе
58'
Желтая карточка
Л. Лейва
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
50'
49'
Желтая карточка
С. де Врей
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
24
Джони
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-1-3-2
93
Паделли
37
Шкриньяр
6
де Врей
2
Годин
15
Янг
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Лацио
Интер
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Интер
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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