Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 22 января 2012
Интер
22.01.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
44'
Д. Милито
64'
Д. Паццини
30'
Т. Рокки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Замена
Д. Сиссе
️️️️
Л. Дзаури
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Милито
Замена
А. Конко
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 2:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Лусио
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Замена
Ж. Оби
️️️️
К. Киву
Замена
У. Снейдер
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Пас отдал
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 0:1!
Т. Рокки
Пас отдал
К. Ледесма
2'
Желтая карточка
А. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
5
Нагатомо
13
Майкон
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Паццини
22
Милито
4-1-2-1-2
22
Маркетти
6
Дзаури
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
24
Ледесма
15
Гонсалес
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
18
Рокки
22
Милито
19
Фараони
19
Фараони
22
Милито
26
Киву
10
Оби
10
Оби
26
Киву
11
Альварес
10
Снейдер
10
Снейдер
11
Альварес
15
Гонсалес
25
Конко
25
Конко
15
Гонсалес
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
6
Дзаури
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Дзаури
Остались в запасе
Интер
Лацио
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Интер - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Лацио
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+