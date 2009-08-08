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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 08 августа 2009
Интер
08.08.2009, суббота, 16:00
Суперкубок Италии, Финал
1 : 2
Завершен
Лацио
79'
С. Это'О
63'
Матузалем
66'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
Майкон
Замена
С. Крибари
️️️️
С. Маури
ГОЛ! 1:2!
С. Это'О
Пас отдал
М. Балотелли
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Т. Рокки
Замена
П. Виейра
️️️️
Т. Мотта
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 0:2!
Т. Рокки
Пас отдал
С. Маури
ГОЛ! 0:1!
Матузалем
Замена
У. Дабо
️️️️
Р. Баронио
Желтая карточка
Матузалем
Желтая карточка
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Салли Мунтари
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
(К)
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Матузалем
ЛП
6
Стефано Маури
ЦП
33
Роберто Баронио
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Лусио
26
Киву
13
Майкон
5
Станкович
8
Мотта
91
Камбьяссо
4
Мунтари
9
Это'О
22
Милито
4-4-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
13
Сивилья
23
Диаките
11
Коларов
32
Брокки
6
Маури
33
Баронио
27
Матузалем
18
Рокки
9
Сарате
8
Мотта
0
Виейра
0
Виейра
8
Мотта
5
Станкович
45
Балотелли
45
Балотелли
5
Станкович
6
Маури
25
Крибари
25
Крибари
6
Маури
33
Баронио
6
Дабо
6
Дабо
33
Баронио
18
Рокки
74
Крус
74
Крус
18
Рокки
Остались в запасе
Интер
Лацио
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Давид Суасо
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 15:55 (прямая)
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