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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 13 мая 2012
Лацио
13.05.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Интер
59'
Л. Козак
63'
А. Кандрева
90+1'
С. Маури
45'
Д. Милито (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
+3
Замена
Жуан
️️️️
Д. Милито
Замена
Х. Гарридо
️️️️
С. Маури
+3
Замена
Э. Дзампа
️️️️
А. Кандрева
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Маури
+1
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Лулич
Желтая карточка
А. Конко
Замена
С. Лонго
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
А. Кандрева
ГОЛ! 2:1!
А. Кандрева
Пас отдал
С. Лулич
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Альварес
ГОЛ! 1:1!
Л. Козак
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Диаките
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Милито
Желтая карточка
С. Лулич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Лорик Цана
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Лацио
16
Торбен Штадлер
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
25
Конко
23
Диаките
20
Бьява
5
Скалони
19
Лулич
24
Ледесма
27
Цана
87
Кандрева
6
Маури
18
Козак
4-5-1
12
Кастеллацци
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
13
Гуарин
15
Поли
11
Альварес
22
Милито
87
Кандрева
26
Дзампа
26
Дзампа
87
Кандрева
6
Маури
22
Гарридо
22
Гарридо
6
Маури
19
Лулич
15
Гонсалес
15
Гонсалес
19
Лулич
22
Милито
15
Жуан
15
Жуан
22
Милито
11
Альварес
11
Паццини
11
Паццини
11
Альварес
15
Поли
9
Лонго
9
Лонго
15
Поли
Остались в запасе
Лацио
Интер
16
Торбен Штадлер
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
16
Торбен Штадлер
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Лацио - Интер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:45 (прямая)
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