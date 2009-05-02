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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 02 мая 2009
Интер
02.05.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
59'
З. Ибрагимович
71'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
К. Киву
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Матузалем
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
️️️️
Л. Козак
Желтая карточка
П. Виейра
Замена
️️️️
С. Мунтари
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Ш. Раду
ГОЛ! 2:0!
С. Мунтари
Замена
️️️️
С. Дель Неро
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Замена
П. Виейра
️️️️
А. Мансини
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Сантон
Желтая карточка
С. Дель Неро
Желтая карточка
В. Самуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Иван Кордоба
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
17
Паскуале Фоджа
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
18
Либор Козак
ЦФ
4-1-4-1
20
Сезар
18
Сантон
6
Самуэль
26
Киву
2
Кордоба
4
Дзанетти
11
Мансини
4
Мунтари
91
Камбьяссо
7
Фигу
11
Ибрагимович
4-4-2
16
Муслера
31
Дель Неро
14
Розегнал
13
Сивилья
11
Коларов
17
Фоджа
32
Брокки
27
Матузалем
24
Ледесма
18
Рокки
9
Сарате
11
Мансини
0
Виейра
0
Виейра
11
Мансини
18
Сантон
9
Креспо
9
Креспо
18
Сантон
26
Раду
26
Раду
Раду
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
Раду
18
Козак
18
Козак
Остались в запасе
Интер
Лацио
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Лацио
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 01:30 (в записи)
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