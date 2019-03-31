Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 31 марта 2019
Интер
31.03.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
13'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
49
Ромуло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
13
Миранда
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
6
Валеро
15
Весино
5
Перишич
21
Политано
17
Кейта
3-4-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
5
Фелипе
6
Лейва
49
Ромуло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
Остались в запасе
Интер
Лацио
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Интер
Лацио
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+