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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 20 мая 2018
Лацио
20.05.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Интер
9'
И. Перишич (АГ)
41'
Ф. Андерсон
78'
М. Икарди (П)
81'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Красная карточка
Патрик
90'
+4
82'
Желтая карточка
М. Весино
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Весино
Пас отдал
М. Брозович
Вторая желтая
С. Лулич
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Икарди
Желтая карточка
Т. Стракоша
63'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Лулич
41'
Желтая карточка
Л. Лейва
37'
Желтая карточка
С. Лулич
34'
23'
Желтая карточка
Ж. Миранда
13'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Перишич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-3-1-1
11
Мургиа
6
де Врей
5
Фелипе
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
9
Иммобиле
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
87
Кандрева
15
Весино
12
Рафинья
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Лацио
Интер
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Лацио - Интер
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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