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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 15 декабря 2012
Лацио
15.12.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Интер
82'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Желтая карточка
А. Кандрева
90'
Замена
А. Диас
️️️️
Эрнанес
87'
86'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Перейра
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Маури
82'
Желтая карточка
А. Конко
66'
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Лулич
64'
59'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Э. Камбьяссо
52'
Желтая карточка
В. Самуэль
45'
Желтая карточка
В. Гаргано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ОП
10
Эрнанес
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛАЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
13
Сиани
26
Раду
19
Лулич
10
Эрнанес
6
Маури
15
Гонсалес
24
Ледесма
11
Клозе
4-3-1-2
1
Ханданович
6
Самуэль
13
Раноккия
91
Камбьяссо
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Гаргано
2
Перейра
13
Гуарин
22
Милито
99
Кассано
10
Эрнанес
3
Андре Диас
3
Андре Диас
10
Эрнанес
19
Лулич
87
Кандрева
87
Кандрева
19
Лулич
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
2
Перейра
11
Коутиньо
11
Коутиньо
2
Перейра
91
Камбьяссо
8
Паласио
8
Паласио
91
Камбьяссо
Остались в запасе
Лацио
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Лацио - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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