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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 10 мая 2015
Лацио
10.05.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Интер
7'
А. Кандрева
25'
Эрнанес
83'
Эрнанес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
90'
+1
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Медель
83'
ГОЛ! 1:2!
Эрнанес
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
76'
Желтая карточка
Л. Билья
71'
68'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Д. Д'Амброзио
67'
Желтая карточка
Эрнанес
62'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
Замена
Э. Бериша
️️️️
М. Клозе
60'
Красная карточка
Ф. Маркетти
59'
46'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Ф. Гуарин
44'
Травма
Ф. Гуарин
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
С. Маури
27'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
26'
25'
ГОЛ! 1:1!
Эрнанес
Желтая карточка
С. Маури
24'
Красная карточка
Маурисио
23'
11'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Андерсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ОП
6
Лукас Билья
ОП
6
Стефано Маури
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Маркетти
26
Раду
13
Сиани
33
Маурисио
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
6
Маури
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Видич
13
Раноккия
15
Жуан
17
Медель
13
Гуарин
10
Эрнанес
8
Ковачич
8
Паласио
9
Икарди
11
Клозе
1
Бериша
1
Бериша
11
Клозе
6
Маури
28
Брафхайд
28
Брафхайд
6
Маури
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
5
Нагатомо
33
Д'Амброзио
17
Медель
77
Брозович
77
Брозович
17
Медель
13
Гуарин
10
Подольски
10
Подольски
13
Гуарин
Остались в запасе
Лацио
Интер
1
Томас Стракоша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Лацио - Интер
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:40 (прямая)
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