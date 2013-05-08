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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 08 мая 2013
Интер
08.05.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
33'
Р. Альварес
22'
С. Ханданович (АГ)
45+4'
Эрнанес (П)
77'
О. Онази
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
А. Перейра
83'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
З. Кузманович
80'
77'
ГОЛ! 1:3!
О. Онази
Желтая карточка
Жуан
75'
Пенальти не реализован!
Р. Альварес
70'
60'
Замена
О. Онази
️️️️
К. Ледесма
60'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Флоккари
Замена
С. Паза
️️️️
А. Раноккия
53'
Травма
А. Раноккия
53'
46'
Замена
М. Сиани
️️️️
А. Диас
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Эрнанес
Желтая карточка
А. Раноккия
45'
+3
33'
Желтая карточка
К. Ледесма
ГОЛ! 1:1!
Р. Альварес
33'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Жонатан
30'
Травма
Жонатан
30'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Ханданович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
13
Фреди Гуарин
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Рикардо Альварес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
62
Марко Феррара
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
47
Маттео Коломби
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
2
Перейра
15
Жуан
13
Раноккия
2
Жонатан
8
Ковачич
8
Кузманович
91
Камбьяссо
13
Гуарин
11
Альварес
18
Рокки
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
3
Андре Диас
27
Цана
26
Раду
87
Кандрева
10
Эрнанес
24
Ледесма
19
Лулич
10
Флоккари
11
Клозе
8
Кузманович
7
Гарритано
7
Гарритано
8
Кузманович
13
Раноккия
28
Паза
28
Паза
13
Раноккия
2
Жонатан
24
Бенасси
24
Бенасси
2
Жонатан
3
Андре Диас
13
Сиани
13
Сиани
3
Андре Диас
24
Ледесма
12
Онази
12
Онази
24
Ледесма
10
Флоккари
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Флоккари
Остались в запасе
Интер
Лацио
32
Франческо Форте
ЦФ
47
Маттео Коломби
ЦФ
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
32
Франческо Форте
ЦФ
47
Маттео Коломби
ЦФ
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Интер - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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