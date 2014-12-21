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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 21 декабря 2014
Интер
21.12.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Лацио
66'
М. Ковачич
79'
Р. Паласио
3'
Ф. Андерсон
36'
Ф. Андерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
Д. Д'Амброзио
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Гонсалес
81'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
К. Ледесма
ГОЛ! 2:2!
Р. Паласио
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
79'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Ф. Гуарин
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Ковачич
66'
63'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Лулич
55'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
50'
Замена
Г. Медель
️️️️
Додо
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
31'
Желтая карточка
М. Клозе
29'
Желтая карточка
С. Лулич
16'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Ш. Раду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Стефано Маури
(К)
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
16
Додо
33
Д'Амброзио
13
Гуарин
8
Кузманович
8
Ковачич
9
Икарди
8
Паласио
4-1-3-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
27
Цана
26
Раду
6
Маури
16
Пароло
24
Ледесма
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
33
Д'Амброзио
16
Додо
17
Медель
17
Медель
16
Додо
13
Гуарин
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
13
Гуарин
24
Ледесма
15
Гонсалес
15
Гонсалес
24
Ледесма
19
Лулич
12
Онази
12
Онази
19
Лулич
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Интер
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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