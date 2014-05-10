Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 10 мая 2014
Интер
10.05.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
6'
Р. Паласио
34'
М. Икарди
36'
Р. Паласио
77'
Эрнанес
2'
Д. Бьява
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
80'
Замена
Д. Минала
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ! 4:1!
Эрнанес
77'
Замена
С. Таидер
️️️️
З. Кузманович
73'
66'
Замена
А. Кандрева
️️️️
О. Онази
Замена
Д. Милито
️️️️
Р. Паласио
63'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
Жонатан
51'
47'
Желтая карточка
О. Онази
46'
Замена
К. Ледесма
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ю. Нагатомо
36'
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
М. Ковачич
34'
Желтая карточка
Р. Паласио
30'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Ковачич
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бьява
Пас отдал
Л. Цана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
0
Джанлука Поллаче
ЦЗ
23
Лоренцо Филиппини
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Джозеф Минала
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
6
Самуэль
13
Раноккия
6
Роланду
8
Кузманович
10
Эрнанес
8
Ковачич
2
Жонатан
9
Икарди
8
Паласио
3-4-1-2
1
Бериша
27
Цана
20
Бьява
3
Андре Диас
15
Гонсалес
12
Онази
6
Билья
25
Перейринья
7
Андерсон
17
Кейта
11
Клозе
8
Кузманович
8
Таидер
8
Таидер
8
Кузманович
2
Жонатан
4
Дзанетти
4
Дзанетти
2
Жонатан
8
Паласио
22
Милито
22
Милито
8
Паласио
7
Андерсон
25
Минала
25
Минала
7
Андерсон
15
Гонсалес
24
Ледесма
24
Ледесма
15
Гонсалес
12
Онази
87
Кандрева
87
Кандрева
12
Онази
Остались в запасе
Интер
Лацио
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
0
Джанлука Поллаче
ЦЗ
23
Лоренцо Филиппини
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
Остались в запасе
0
Джанлука Поллаче
ЦЗ
23
Лоренцо Филиппини
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Интер - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Лацио
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+