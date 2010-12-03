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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 03 декабря 2010
Лацио
03.12.2010, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 1
Завершен
Интер
27'
С. Флоккари
53'
М. Сарате
90'
Эрнанес
74'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
+1
ГОЛ! 3:1!
Эрнанес
Замена
Т. Рокки
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Д. Сантон
️️️️
Ф. Наталино
Замена
К. Ледесма
️️️️
М. Сарате
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
Д. Алибек
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ! 2:0!
М. Сарате
Пас отдал
Эрнанес
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Станкович
Травма
Д. Станкович
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
20'
Желтая карточка
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Матузалем
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
ЦП
10
Эрнанес
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ПП
10
Уэсли Снейдер
ЛФ
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Денис Алибек
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
26
Раду
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
27
Матузалем
32
Брокки
6
Маури
10
Эрнанес
10
Флоккари
9
Сарате
4-3-3
12
Кастеллацци
57
Наталино
2
Кордоба
2
Лусио
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
4
Мунтари
14
Биабиани
21
Пандев
10
Снейдер
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
9
Сарате
24
Ледесма
24
Ледесма
9
Сарате
10
Флоккари
18
Рокки
18
Рокки
10
Флоккари
57
Наталино
18
Сантон
18
Сантон
57
Наталино
5
Станкович
8
Мотта
8
Мотта
5
Станкович
4
Мунтари
7
Алибек
7
Алибек
4
Мунтари
Остались в запасе
Лацио
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лацио - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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