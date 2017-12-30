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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 30 декабря 2017
Интер
30.12.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
78'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
М. Весино
72'
Желтая карточка
Д. Сантон
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
4-4-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
14
Шкриньяр
13
Раноккия
18
Сантон
15
Весино
21
Гальярдини
6
Валеро
87
Кандрева
5
Перишич
9
Икарди
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
26
Раду
6
де Врей
15
Баштуш
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Интер
Лацио
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Интер - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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