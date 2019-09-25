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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лацио
Интер - Лацио: обзор матча 25 сентября 2019
Интер
25.09.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
23'
Д. Д'Амброзио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лацио
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Лукаку
83'
81'
Желтая карточка
М. Пароло
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Политано
77'
73'
Желтая карточка
Баштуш
73'
Замена
В. Бериша
️️️️
С. Милинкович-Савич
65'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Л. Альберто
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Весино
57'
53'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
45'
+2
31'
Желтая карточка
Л. Альберто
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
К. Бираги
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Годин
3
Бираги
77
Брозович
33
Д'Амброзио
15
Весино
23
Барелла
21
Политано
9
Лукаку
4-2-2-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
15
Баштуш
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
24
Джони
10
Кайседо
32
Корреа
15
Весино
8
Сенси
8
Сенси
15
Весино
9
Лукаку
4
Санчес
4
Санчес
9
Лукаку
21
Политано
10
Мартинес
10
Мартинес
21
Политано
20
Милинкович-Савич
23
Бериша
23
Бериша
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
6
Лейва
6
Лейва
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Кайседо
Остались в запасе
Интер
Лацио
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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