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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 17 декабря 2023
Лацио
17.12.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Интер
40'
Л. Мартинес
66'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Интер
89'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
89'
Замена
Д. Классен
️️️️
Л. Мартинес
Красная карточка
М. Лаццари
87'
Желтая карточка
Н. Казале
81'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ф. Андерсон
80'
78'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
75'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
75'
70'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
70'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Н. Барелла
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Камада
65'
61'
Желтая карточка
Н. Барелла
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
26'
Желтая карточка
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
16
Казале
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
10
Дзакканьи
18
Камада
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-2-3-2
1
Зоммер
15
Ачерби
31
Биссек
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Камада
18
Альберто
18
Альберто
18
Камада
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
7
Андерсон
11
Кастелланос
11
Кастелланос
7
Андерсон
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
18
Классен
18
Классен
10
Мартинес
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
Остались в запасе
Лацио
Интер
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Интер
1
1
2
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
5
Офсайды
1
0
Количество передач
240
220
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.64
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Олимпико
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