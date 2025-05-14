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Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Барселона»: Ла Лига, 15 мая 2025

14 мая 2025 11:51
Эспаньол - Барселона
15 мая 2025, четверг 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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5.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
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15 мая 2025 года на стадионе RCDE состоится матч Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной». «Эспаньол» будет стремиться улучшить свою позицию в таблице и набрать очки в борьбе за выживание, в то время как «Барселона» продолжит борьбу за чемпионство. Это встреча, которая обещает быть напряженной, но фаворитом встречи безусловно является «Барселона».

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 16-е место с 39 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, но и пропускает 1.40. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 11 голов в 32 матчах. Команда в последних трех играх потерпела три поражения, что говорит о проблемах в их игре, особенно в защите. Пропускают они довольно много, и это может сыграть ключевую роль в предстоящем матче с «Барселоной». Тем не менее, «Эспаньол» забивает в большинстве матчей, что делает их опасными в атаке, особенно на своем стадионе.

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, занимая 1-е место с 82 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 3.00 гола за матч, но также пропускает 2.60 гола. Это означает, что, несмотря на мощную атаку, оборона «Барселоны» иногда дает сбои. Лучший бомбардир команды – Роберт Левандовски, который забил 40 голов в 49 матчах. В последних играх «Барселона» одержала несколько крупных побед, включая напряженную победу над «Реалом Мадрид» (4:3), что подтверждает их отличную форму. В атаке «Барселона» показывает отличные результаты, однако оборона иногда подвергается давлению.

Факты о командах:

«Эспаньол»

  • Занимает 16-е место с 39 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 1.40.
  • Не выигрывает в последних 3 матчах.
  • Лучший бомбардир – Хави Пуадо (11 голов в 32 матчах).

«Барселона»

  • Занимает 1-е место с 82 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за матч и пропускает 2.60.
  • Победила в 5 из последних 6 матчей.
  • Лучший бомбардир – Роберт Левандовски (40 голов в 49 матчах).

Личные встречи
5% (2)
34% (14)
61% (25)
23
Забитых мячей
83
0.56
В среднем за матч
2.02
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
3 : 1
03.11.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
2 : 4
14.05.2023
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 1
31.12.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
2 : 2
13.02.2022
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 0
20.11.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 0
08.07.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
2 : 2
04.01.2020
Барселона
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 0
30.03.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0 : 4
08.12.2018
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 1
04.02.2018
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
2 : 0
25.01.2018
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
1 : 0
17.01.2018
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 0
09.09.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
0 : 3
29.04.2017
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
4 : 1
18.12.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
5 : 0
08.05.2016
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
0 : 2
13.01.2016
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
4 : 1
06.01.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
0 : 0
02.01.2016
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 2
25.04.2015
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
07.12.2014
Эспаньол
Суперкубок Каталонии,
Барселона
1 : 1
29.10.2014
Эспаньол
Кубок Каталонии,
Барселона
0 : 0
21.05.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
0 : 1
29.03.2014
Барселона
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1 : 0
01.11.2013
Эспаньол
Кубок Каталонии,
Эспаньол
1 : 1
29.05.2013
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 2
26.05.2013
Барселона
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
06.01.2013
Эспаньол
Суперкубок Каталонии,
Барселона
0 : 0
26.09.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Барселона
4 : 0
05.05.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 1
09.01.2012
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
2 : 0
08.05.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 5
18.12.2010
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 0
17.04.2010
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1 : 0
12.12.2009
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1 : 2
21.02.2009
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
3 : 2
29.01.2009
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
0 : 0
21.01.2009
Барселона
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 2
27.09.2008
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
0 : 0
19.04.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
01.12.2007
Барселона
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Прогноз на матч «Эспаньол» – «Барселона»

«Барселона» выглядит явным фаворитом встречи, несмотря на свои проблемы в обороне. «Эспаньол» может забить на своем стадионе, учитывая, что они стабильно отличаются в атаке. Однако «Барселона» будет доминировать в атаке и имеет лучшие шансы на победу благодаря качественной игре в нападении и индивидуальному мастерству своих игроков. Ожидаем, что обе команды смогут забить, но победу, скорее всего, одержит «Барселона».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Барселоны» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 – коэффициент 1.95

5.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Барселоны»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Барселона Эспаньол
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