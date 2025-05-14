15 мая 2025 года на стадионе RCDE состоится матч Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной». «Эспаньол» будет стремиться улучшить свою позицию в таблице и набрать очки в борьбе за выживание, в то время как «Барселона» продолжит борьбу за чемпионство. Это встреча, которая обещает быть напряженной, но фаворитом встречи безусловно является «Барселона».

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 16-е место с 39 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, но и пропускает 1.40. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 11 голов в 32 матчах. Команда в последних трех играх потерпела три поражения, что говорит о проблемах в их игре, особенно в защите. Пропускают они довольно много, и это может сыграть ключевую роль в предстоящем матче с «Барселоной». Тем не менее, «Эспаньол» забивает в большинстве матчей, что делает их опасными в атаке, особенно на своем стадионе.

«Барселона»

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге, занимая 1-е место с 82 очками после 35 туров. В последних 5 играх команда забивает в среднем 3.00 гола за матч, но также пропускает 2.60 гола. Это означает, что, несмотря на мощную атаку, оборона «Барселоны» иногда дает сбои. Лучший бомбардир команды – Роберт Левандовски, который забил 40 голов в 49 матчах. В последних играх «Барселона» одержала несколько крупных побед, включая напряженную победу над «Реалом Мадрид» (4:3), что подтверждает их отличную форму. В атаке «Барселона» показывает отличные результаты, однако оборона иногда подвергается давлению.

Факты о командах:

«Эспаньол»

Занимает 16-е место с 39 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 1.40.

Не выигрывает в последних 3 матчах.

Лучший бомбардир – Хави Пуадо (11 голов в 32 матчах).

«Барселона»

Занимает 1-е место с 82 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 3.00 гола за матч и пропускает 2.60.

Победила в 5 из последних 6 матчей.

Лучший бомбардир – Роберт Левандовски (40 голов в 49 матчах).

Личные встречи 5% (2) 34% (14) 61% (25) 23 Забитых мячей 83 0.56 В среднем за матч 2.02 2:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 12 тур Барселона 3 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 34 тур Эспаньол 2 : 4 Барселона Испания. Примера, 15 тур Барселона 1 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур Эспаньол 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Барселона 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 19 тур Эспаньол 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 29 тур Барселона 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 15 тур Эспаньол 0 : 4 Барселона Испания. Примера, 22 тур Эспаньол 1 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/4 финала Барселона 2 : 0 Эспаньол Испания. Кубок, 1/4 финала Эспаньол 1 : 0 Барселона Испания. Примера, 3 тур Барселона 5 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 35 тур Эспаньол 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 16 тур Барселона 4 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 37 тур Барселона 5 : 0 Эспаньол Испания. Кубок, 1/8 финала Эспаньол 0 : 2 Барселона Испания. Кубок, 1/8 финала Барселона 4 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 18 тур Эспаньол 0 : 0 Барселона Испания. Примера, 33 тур Эспаньол 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 5 : 1 Эспаньол Суперкубок Каталонии, Барселона 1 : 1 Эспаньол Кубок Каталонии, Барселона 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 31 тур Эспаньол 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 12 тур Барселона 1 : 0 Эспаньол Кубок Каталонии, Эспаньол 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 37 тур Эспаньол 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 18 тур Барселона 4 : 0 Эспаньол Суперкубок Каталонии, Барселона 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 37 тур Барселона 4 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 18 тур Эспаньол 1 : 1 Барселона Испания. Примера, 35 тур Барселона 2 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 16 тур Эспаньол 1 : 5 Барселона Испания. Примера, 33 тур Эспаньол 0 : 0 Барселона Испания. Примера, 14 тур Барселона 1 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур Барселона 1 : 2 Эспаньол Испания. Кубок, 1/4 финала Барселона 3 : 2 Эспаньол Испания. Кубок, 1/4 финала Эспаньол 0 : 0 Барселона Испания. Примера, 5 тур Эспаньол 1 : 2 Барселона Испания. Примера, 33 тур Барселона 0 : 0 Эспаньол Испания. Примера, 14 тур Эспаньол 1 : 1 Барселона

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Барселона»

«Барселона» выглядит явным фаворитом встречи, несмотря на свои проблемы в обороне. «Эспаньол» может забить на своем стадионе, учитывая, что они стабильно отличаются в атаке. Однако «Барселона» будет доминировать в атаке и имеет лучшие шансы на победу благодаря качественной игре в нападении и индивидуальному мастерству своих игроков. Ожидаем, что обе команды смогут забить, но победу, скорее всего, одержит «Барселона».

Рекомендованные ставки: