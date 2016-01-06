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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 06 января 2016
Барселона
06.01.2016, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Эспаньол
13'
Л. Месси
43'
Л. Месси
49'
Ж. Пике
87'
Неймар
10'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Эспаньол
ГОЛ! 4:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
87'
79'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
Л. Месси
79'
76'
Желтая карточка
Бурги
75'
Красная карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Ж. Пике
73'
72'
Вторая желтая
Э. Перес
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Туран
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
Д. Алвес
67'
60'
Замена
Бурги
️️️️
Абрахам
58'
Желтая карточка
Э. Перес
51'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
49'
46'
Замена
С. Севилья
️️️️
М. Асенсио
45'
+1
Желтая карточка
П. Лопес
Желтая карточка
Л. Суарес
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
43'
40'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Ф. Кайседо
19'
Желтая карточка
Ж. Морено
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
М. Асенсио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
7
Жерар Морено
ЛП
10
Абрахам
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
30
Эрнан Перес
ПП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
66
Туран
10
Неймар
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
13
Лопес
21
Лопес
21
Раильо
3
Роко
27
Альварес
10
Абрахам
18
Диоп
30
Перес
7
Морено
10
Асенсио
10
Кайседо
10
Алвес
22
Видаль
22
Видаль
10
Алвес
66
Туран
11
Ракитич
11
Ракитич
66
Туран
10
Асенсио
8
Севилья
8
Севилья
10
Асенсио
10
Кайседо
19
Хордан
19
Хордан
10
Кайседо
10
Абрахам
18
Бурги
18
Бурги
10
Абрахам
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
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