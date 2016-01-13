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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 13 января 2016
Эспаньол
13.01.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эспаньол - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
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- : -
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Лига чемпионов, Общий этап
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