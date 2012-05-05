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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 05 мая 2012
Барселона
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
12'
Л. Месси
64'
Л. Месси (П)
74'
Л. Месси
79'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
К. Тельо
Замена
Р. Фонте
️️️️
Х. Верду
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Месси
Замена
К. Тельо
️️️️
Адриано
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Монтойя
Желтая карточка
М. Монтойя
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Васкес
Замена
С. Фабрегас
️️️️
С. Кейта
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
К. Альварес
Желтая карточка
К. Гомес
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
12'
Желтая карточка
Х. Форлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
21
Хави Лопес
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Алькантара
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
4-2-3-1
1
Альварес
18
Форлин
15
Морено
5
Родригес
12
Вила
15
Баэна
4
Санчес
21
Лопес
25
Верду
7
Вайсс
9
Васкес
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
20
Кейта
4
Фабрегас
4
Фабрегас
20
Кейта
3
Адриано
37
Тельо
37
Тельо
3
Адриано
9
Васкес
11
Коутиньо
11
Коутиньо
9
Васкес
21
Лопес
6
Гомес
6
Гомес
21
Лопес
25
Верду
17
Фонте
17
Фонте
25
Верду
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Барселона - Эспаньол
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:55 (прямая)
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