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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 17 января 2018
Эспаньол
17.01.2018, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Барселона
88'
О. Мелендо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Барселона
90'
+1
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Лопес
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
О. Мелендо
Пас отдал
М. Наварро
88'
Желтая карточка
В. Санчес
86'
84'
Желтая карточка
Т. Вермален
82'
Желтая карточка
И. Ракитич
78'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Суарес
Замена
О. Мелендо
️️️️
Х. Фуэго
75'
Травма
Х. Фуэго
73'
63'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
Ж. Морено
62'
59'
Замена
Л. Суарес
️️️️
К. Аленья
Замена
Д. Вила
️️️️
А. Мартин
58'
56'
Желтая карточка
Ж. Альба
53'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Паулиньо
52'
Травма
Паулиньо
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Дардер
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
4
Виктор Санчес
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
24
Мартин
6
Дуарте
5
Налдо
22
Наварро
4
Санчес
18
Фуэго
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
7
Морено
4-1-3-2
24
Силлессен
22
Видаль
4
Вермален
3
Пике
12
Динь
5
Бускетс
6
Роберто
18
Паулиньо
10
Аленья
10
Месси
4
Суарес
18
Фуэго
21
Мелендо
21
Мелендо
18
Фуэго
24
Мартин
12
Вила
12
Вила
24
Мартин
10
Дардер
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Дардер
18
Паулиньо
11
Ракитич
11
Ракитич
18
Паулиньо
4
Суарес
12
Рафинья
12
Рафинья
4
Суарес
10
Аленья
9
Суарес
9
Суарес
10
Аленья
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Барселона
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
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