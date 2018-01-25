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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 25 января 2018
Барселона
25.01.2018, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Эспаньол
9'
Л. Суарес
25'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Эспаньол
Замена
А. Гомеш
️️️️
И. Ракитич
90'
+3
86'
Замена
О. Мелендо
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
Паулиньо
82'
77'
Желтая карточка
Налдо
72'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Иньеста
68'
65'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Видаль
63'
60'
Желтая карточка
Э. Гранеро
46'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Дардер
Желтая карточка
Ж. Альба
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
25'
19'
Желтая карточка
М. Эрмосо
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Видаль
9'
Желтая карточка
Л. Суарес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Серхи Дардер
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Силлессен
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
22
Видаль
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
9
Суарес
4-1-4-1
13
Лопес
22
Наварро
22
Эрмосо
5
Налдо
24
Мартин
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
18
Фуэго
23
Гранеро
7
Морено
8
Иньеста
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Иньеста
22
Видаль
18
Паулиньо
18
Паулиньо
22
Видаль
11
Ракитич
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Ракитич
4
Санчес
21
Мелендо
21
Мелендо
4
Санчес
10
Дардер
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Дардер
23
Гранеро
9
Гарсия
9
Гарсия
23
Гранеро
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
25
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
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