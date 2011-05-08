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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 08 мая 2011
Барселона
08.05.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
29'
А. Иньеста
48'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Желтая карточка
Исайас
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
Замена
Исайас
️️️️
Х. Лопес
Замена
Э. Абидаль
️️️️
А. Фонтас
Желтая карточка
И. Камени
Желтая карточка
Педро
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
Замена
Л. Гарсия
️️️️
И. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
24
Иван Алонсо
АП
25
Хоан Верду
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Исайас
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
3
Фонтас
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-3-1
13
Камени
14
Галан
5
Родригес
5
Амат
2
Чика
10
Хави Маркес
21
Лопес
25
Верду
24
Алонсо
7
Кальехон
10
Освальдо
3
Фонтас
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Фонтас
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
21
Лопес
5
Исайас
5
Исайас
21
Лопес
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
7
Кальехон
9
Васкес
9
Васкес
7
Кальехон
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Давид Лопес
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Давид Лопес
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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