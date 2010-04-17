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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 17 апреля 2010
Эспаньол
17.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Замена
Б. Саар
️️️️
Х. Кальехон
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Педро
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Р. Баэна
Вторая желтая
Д. Алвес
Замена
С. Кейта
️️️️
Я. Туре
Замена
Т. Анри
️️️️
Г. Милито
Желтая карточка
Г. Милито
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Луис Гарсия
(К)
ЛВ
18
Хуан Форлин
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Максвелл
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
12
Вила
2
Пареха
4
Руис
2
Чика
18
Форлин
15
Баэна
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
22
Милито
3
Пике
5
Пуйоль
6
Хави
5
Бускетс
42
Туре
10
Месси
9
Педро
17
Максвелл
25
Верду
24
Алонсо
24
Алонсо
25
Верду
7
Кальехон
9
Саар
9
Саар
7
Кальехон
42
Туре
20
Кейта
20
Кейта
42
Туре
22
Милито
12
Анри
12
Анри
22
Милито
9
Педро
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Педро
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эспаньол - Барселона
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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