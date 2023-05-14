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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 14 мая 2023
Эспаньол
14.05.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
73'
Х. Пуадо
90+2'
Хоселу
11'
Р. Левандовски
20'
А. Бальде
40'
Р. Левандовски
53'
Ж. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Барселона
ГОЛ! 2:4!
Хоселу
90'
+2
89'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Н. Меламед
88'
Замена
Л. Колеошо
️️️️
Б. Оливан
84'
82'
Желтая карточка
Ж. Альба
75'
Замена
А. Фати
️️️️
Гави
75'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Кристенсен
ГОЛ! 1:4!
Х. Пуадо
Пас отдал
Ф. Калеро
73'
63'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Р. Араухо
62'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Брейтуэйт
56'
53'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Кунде
Пас отдал
Ф. де Йонг
Замена
Ф. Калеро
️️️️
Д. Суарес
46'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
С. Гомес
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
Желтая карточка
С. Дардер
39'
39'
Желтая карточка
Гави
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Бальде
Пас отдал
Педри
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Бальде
2'
Желтая карточка
Ж. Кунде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
3-2-1-2-2
1
Пачеко
6
Кабрера
21
Гомес
23
Монтес
5
Оливан
27
Хиль
10
Дардер
10
Меламед
4
Суарес
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
21
де Йонг
11
Рафинья
9
Левандовски
22
Брейтуэйт
17
Педроса
17
Педроса
22
Брейтуэйт
4
Суарес
12
Калеро
12
Калеро
4
Суарес
10
Меламед
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Меламед
5
Оливан
15
Колеошо
15
Колеошо
5
Оливан
21
Гомес
7
Пуадо
7
Пуадо
21
Гомес
15
Кристенсен
3
Алонсо
3
Алонсо
15
Кристенсен
33
Араухо
18
Альба
18
Альба
33
Араухо
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
6
Гави
31
Фати
31
Фати
6
Гави
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Анхель Фортуньо
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Эспаньол - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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