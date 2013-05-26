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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 26 мая 2013
Эспаньол
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
14'
А. Санчес
86'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Замена
Кристиан
️️️️
К. Стуани
90'
+2
Замена
К. Гомес
️️️️
Х. Форлин
89'
88'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Форлин
88'
86'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Хави
84'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
84'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
Вторая желтая
М. Вакасо
80'
Желтая карточка
М. Вакасо
80'
Желтая карточка
Х. Капдевила
80'
Замена
Симау
️️️️
В. Санчес
72'
71'
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
68'
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
Р. Родригес
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛВ
18
Хуан Форлин
ОП
4
Виктор Санчес
ОП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Симау
ЛП
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
1
Альварес
6
Капдевила
19
Колотто
5
Родригес
21
Лопес
18
Форлин
4
Санчес
22
Вакасо
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
8
Сонг
6
Алькантара
8
Иньеста
4
Фабрегас
7
Вилья
4
Санчес
7
Стуани
16
Кристиан
16
Кристиан
7
Стуани
4
Санчес
20
Симау
20
Симау
4
Санчес
18
Форлин
6
Гомес
6
Гомес
18
Форлин
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Эспаньол - Барселона
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:55 (прямая)
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