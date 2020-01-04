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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 04 января 2020
Эспаньол
04.01.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
23'
Д. Лопес
88'
В. Лей
50'
Л. Суарес
59'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
ГОЛ! 2:2!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
88'
80'
Замена
Н. Семеду
️️️️
А. Гризманн
75'
Вторая желтая
Ф. де Йонг
Замена
В. Лей
️️️️
О. Мелендо
74'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Д. Лопес
67'
66'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
Желтая карточка
М. Рока
62'
Замена
М. Варгас
️️️️
В. Гомес
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Суарес
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Х. Лопес
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Пас отдал
М. Рока
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Лопес
12
Вила
20
Эспиноcа
5
Налдо
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
21
Мелендо
9
Кальери
3-1-3-1-2
33
Нето
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
2
Гомес
8
Варгас
8
Варгас
2
Гомес
21
Мелендо
7
Лей
7
Лей
21
Мелендо
5
Лопес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
5
Лопес
7
Гризманн
27
Семеду
27
Семеду
7
Гризманн
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
31
Ансу Фати
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Барселона
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
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