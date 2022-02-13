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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 13 февраля 2022
Эспаньол
13.02.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
40'
С. Дардер
64'
Р. де Томас
2'
Педри
90+6'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Барселона
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
А. Траоре
Вторая желтая
Н. Меламед
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
Ж. Пике
Желтая карточка
Н. Меламед
90'
+2
Замена
Ф. Калеро
️️️️
А. Видаль
89'
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Педри
83'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
78'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Желтая карточка
Х. Пуадо
76'
74'
Желтая карточка
Ж. Пике
72'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ж. Альба
72'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Гави
Замена
Ф. Мерида
️️️️
М. Морланес
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Дардер
64'
62'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
М. Морланес
️️️️
К. Баре
62'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Т. Вилена
61'
Желтая карточка
Т. Вилена
60'
46'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Араухо
ГОЛ! 1:1!
С. Дардер
Пас отдал
Р. де Томас
40'
Желтая карточка
К. Баре
23'
2'
ГОЛ! 0:1!
Педри
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
52
Вилена
21
Эррера
10
Дардер
88
Баре
7
Пуадо
9
де Томас
4-1-3-2
1
тер Стеген
8
Дест
33
Араухо
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
6
Гави
14
Торрес
24
Траоре
22
Видаль
12
Калеро
12
Калеро
22
Видаль
88
Баре
8
Морланес
8
Морланес
88
Баре
Морланес
8
Мерида
8
Мерида
Морланес
52
Вилена
10
Меламед
10
Меламед
52
Вилена
6
Гави
6
Гонсалес
6
Гонсалес
6
Гави
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
18
Альба
10
Дембеле
10
Дембеле
18
Альба
21
де Йонг
7
Обамеянг
7
Обамеянг
21
де Йонг
8
Педри
26
де Йонг
26
де Йонг
8
Педри
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Эспаньол - Барселона
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Okko
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