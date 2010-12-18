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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 18 декабря 2010
Эспаньол
18.12.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 5
Завершен
Барселона
63'
П. Освальдо
19'
Педро
30'
Хави
60'
Педро
76'
Д. Вилья
84'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:5!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
Замена
Д. Гарсиа
️️️️
Д. Вила
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Бускетс
ГОЛ! 1:4!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
В. Руис
Замена
Ж. Амат
️️️️
Х. Чика
ГОЛ! 1:3!
П. Освальдо
Замена
Х. Датоло
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 0:3!
Педро
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
П. Освальдо
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
И. Камени
ГОЛ! 0:2!
Хави
Пас отдал
Д. Алвес
19'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
(К)
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
9
Альваро Васкес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
12
Вила
18
Форлин
4
Руис
2
Чика
10
Хави Маркес
15
Баэна
7
Кальехон
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
12
Вила
3
Гарсиа
3
Гарсиа
12
Вила
2
Чика
5
Амат
5
Амат
2
Чика
10
Луис Гарсия
23
Датоло
23
Датоло
10
Луис Гарсия
5
Бускетс
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Бускетс
8
Иньеста
20
Кейта
20
Кейта
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Кристиан Альварес
ВР
9
Альваро Васкес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
9
Альваро Васкес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эспаньол - Барселона
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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