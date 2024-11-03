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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 03 ноября 2024
Барселона
03.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
12'
Д. Ольмо
23'
Рафинья
31'
Д. Ольмо
63'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Эспаньол
Замена
Гави
️️️️
Педри
85'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
85'
81'
Желтая карточка
В. Чеддира
78'
Замена
Б. Оливан
️️️️
К. Ромеро
78'
Замена
Н. Унювар
️️️️
О. Эль-Хилали
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Э. Форт
78'
63'
ГОЛ! 3:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
К. Ромеро
62'
Замена
Д. Смит
️️️️
Р. Бауса
62'
Замена
В. Чеддира
️️️️
А. Агуадо
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Д. Ольмо
56'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
М. Касадо
56'
54'
Желтая карточка
Р. Бауса
40'
Замена
С. Гомес
️️️️
М. Кумбула
ГОЛ! 3:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
А. Бальде
31'
ГОЛ! 2:0!
Рафинья
Пас отдал
М. Касадо
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Л. Ямаль
12'
11'
Желтая карточка
Ж. Каррерас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
26
Мартинес
5
Кубарси
22
Форт
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
23
Техеро
3
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
26
Бауса
18
Агуадо
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
3
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
3
Кумбула
26
Бауса
14
Смит
14
Смит
26
Бауса
23
Эль-Хилали
37
Унювар
37
Унювар
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Агуадо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
6
Количество передач
759
207
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
67
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.97
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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