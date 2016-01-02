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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 02 января 2016
Эспаньол
02.01.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Желтая карточка
П. Диоп
88'
85'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Абрахам
️️️️
Х. Хордан
78'
71'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
В. Альварес
60'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Бурги
59'
Желтая карточка
Х. Хордан
41'
Желтая карточка
Х. Лопес
29'
23'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
А. Гонсалес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Хоан Хордан
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
30
Эрнан Перес
ПП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
(К)
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Абрахам
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Лопес
27
Альварес
27
Гонсалес
3
Роко
21
Лопес
19
Хордан
18
Диоп
30
Перес
18
Бурги
10
Асенсио
10
Кайседо
4-1-1-3-1
1
Браво
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Месси
8
Иньеста
10
Неймар
9
Суарес
19
Хордан
10
Абрахам
10
Абрахам
19
Хордан
18
Бурги
7
Морено
7
Морено
18
Бурги
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
3
Робер
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспаньол - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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