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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 09 января 2012
Эспаньол
09.01.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
86'
А. Васкес
16'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
Желтая карточка
К. Касилья
+3
Желтая карточка
Х. Форлин
+1
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ! 1:1!
А. Васкес
Пас отдал
Тьеви
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Замена
К. Касилья
️️️️
К. Альварес
Травма
К. Альварес
Желтая карточка
А. Васкес
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Родригес
Замена
А. Васкес
️️️️
Ромарик
Замена
Х. Лопес
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
Ромарик
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Алвес
14'
Желтая карточка
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
(К)
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Владимир Вайсс
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
1
Альварес
12
Вила
15
Морено
5
Родригес
5
Амат
18
Форлин
5
Ромарик
23
Тьеви
25
Верду
7
Вайсс
9
Гарсия
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
4
Санчес
4
Фабрегас
1
Альварес
1
Касилья
1
Касилья
1
Альварес
7
Вайсс
21
Лопес
21
Лопес
7
Вайсс
5
Ромарик
9
Васкес
9
Васкес
5
Ромарик
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
6
Кристиан Гомес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эспаньол - Барселона
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 00:25 (прямая)
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