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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 09 сентября 2017
Барселона
09.09.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 3 тур
5 : 0
Завершен
Эспаньол
26'
Л. Месси
35'
Л. Месси
67'
Л. Месси
87'
Ж. Пике
90'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
ГОЛ! 5:0!
Л. Суарес
Пас отдал
У. Дембеле
90'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Пике
Пас отдал
И. Ракитич
87'
84'
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Иньеста
77'
75'
Замена
Д. Вила
️️️️
С. Дардер
74'
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
Паулиньо
️️️️
С. Бускетс
73'
71'
Желтая карточка
С. Дардер
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ж. Деулофеу
68'
68'
Замена
М. Наварро
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
67'
60'
Желтая карточка
В. Санчес
57'
Замена
С. Гарсия
️️️️
П. Пьятти
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
35'
29'
Желтая карточка
Д. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
26'
Желтая карточка
С. Бускетс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
(К)
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Деулофеу
9
Суарес
3-2-2-1-2
13
Лопес
4
Санчес
22
Эрмосо
24
Мартин
18
Диоп
5
Лопес
10
Дардер
18
Фуэго
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
5
Бускетс
18
Паулиньо
18
Паулиньо
5
Бускетс
8
Иньеста
20
Гомеш
20
Гомеш
8
Иньеста
10
Деулофеу
10
Дембеле
10
Дембеле
10
Деулофеу
10
Дардер
12
Вила
12
Вила
10
Дардер
4
Санчес
22
Наварро
22
Наварро
4
Санчес
10
Пьятти
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Пьятти
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
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