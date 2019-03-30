Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 30 марта 2019
Барселона
30.03.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
71'
Л. Месси
89'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
Р. Росалес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Малком
89'
87'
Желтая карточка
А. Педроса
Замена
А. Видаль
️️️️
Ф. Коутиньо
82'
78'
Замена
А. Семеду
️️️️
В. Санчес
73'
Желтая карточка
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
71'
69'
Желтая карточка
В. Санчес
65'
Замена
С. Гарсия
️️️️
О. Мелендо
64'
Замена
В. Лей
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
Малком
️️️️
Артур
61'
Замена
С. Роберто
️️️️
Н. Семеду
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Барселона
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
27
Семеду
11
Ракитич
5
Бускетс
6
Артур
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
3-3-2-1-1
13
Лопес
5
Налдо
22
Лопес
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
17
Педроса
4
Санчес
23
Гранеро
21
Мелендо
7
Иглесиас
27
Семеду
6
Роберто
6
Роберто
27
Семеду
11
Коутиньо
23
Видаль
23
Видаль
11
Коутиньо
6
Артур
10
Малком
10
Малком
6
Артур
7
Иглесиас
7
Лей
7
Лей
7
Иглесиас
4
Санчес
30
Семеду
30
Семеду
4
Санчес
21
Мелендо
9
Гарсия
9
Гарсия
21
Мелендо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
12
Дидач Вила
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Барселона - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Барселона
Эспаньол
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+