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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 31 декабря 2022
Барселона
31.12.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
7'
М. Алонсо
73'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Эспаньол
Желтая карточка
Рафинья
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Х. Пуадо
90'
Замена
Р. Санчес
️️️️
О. Хиль
90'
Замена
А. Видаль
️️️️
Б. Оливан
86'
Замена
С. Вассим Кеддари
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Ж. Кунде
️️️️
С. Роберто
82'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ф. де Йонг
82'
80'
Вторая желтая
В. Соуза
Вторая желтая
Ж. Альба
78'
Желтая карточка
Педри
76'
Желтая карточка
Ф. Торрес
75'
74'
Желтая карточка
Э. Экспозито
74'
Желтая карточка
В. Соуза
Желтая карточка
Ж. Альба
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хоселу
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
62'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фати
62'
57'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Н. Меламед
57'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Ф. Калеро
55'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Замена
С. Бускетс
️️️️
Гави
52'
31'
Желтая карточка
Б. Оливан
31'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
Гави
30'
Желтая карточка
А. Фати
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
Пас отдал
А. Кристенсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
15
Кристенсен
3
Алонсо
6
Роберто
21
де Йонг
8
Педри
6
Гави
31
Фати
11
Рафинья
9
Левандовски
3-3-1-1-2
25
Фернандес
12
Калеро
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
5
Оливан
10
Дардер
10
Меламед
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
21
де Йонг
3
Бальде
3
Бальде
21
де Йонг
6
Роберто
23
Кунде
23
Кунде
6
Роберто
6
Гави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Гави
31
Фати
14
Торрес
14
Торрес
31
Фати
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
22
Брейтуэйт
5
Кеддари
5
Кеддари
22
Брейтуэйт
5
Оливан
22
Видаль
22
Видаль
5
Оливан
27
Хиль
22
Санчес
22
Санчес
27
Хиль
12
Калеро
8
Экспозито
8
Экспозито
12
Калеро
10
Меламед
7
Пуадо
7
Пуадо
10
Меламед
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
23
Бенжамин Леком
ВР
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Барселона - Эспаньол
6
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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