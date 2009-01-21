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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 21 января 2009
Эспаньол
21.01.2009, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Барселона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Барселона
Желтая карточка
М. Смилянич
Желтая карточка
Г. Беранже
Замена
️️️️
Нене
Замена
М. Смилянич
️️️️
Роман
Замена
Л. Месси
️️️️
Б. Кркич
Замена
Хави
️️️️
Э. Гудьонсен
Желтая карточка
М. Уртадо
Желтая карточка
М. Касерес
Травма
С. Кейта
Желтая карточка
Л. Гарсия
19'
10'
Замена
️️️️
Р. Маркес
Травма
Р. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Грегори Беранже
ЛЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
12
Нене
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
15
Роман
ЦП
10
Луис Гарсия
АП
23
Вальдо
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
(К)
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
5
Серхио Бускетс
ПП
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Александр Глеб
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
10
Коро
АП
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4-2-3-1
13
Камени
12
Беранже
21
Харке
2
Пареха
20
Санчес
16
Уртадо
15
Роман
12
Нене
10
Луис Гарсия
23
Вальдо
7
Кальехон
4-3-3
13
Пинто
5
Пуйоль
4
Маркес
4
Касерес
0
Сильвинью
5
Бускетс
20
Кейта
22
Гудьонсен
11
Глеб
9
Кркич
8
Иньеста
15
Роман
99
Смилянич
99
Смилянич
15
Роман
22
Гудьонсен
6
Хави
6
Хави
22
Гудьонсен
9
Кркич
10
Месси
10
Месси
9
Кркич
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
0
Альберт Хоркера
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Стив Финнан
ПЗ
10
Коро
АП
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эспаньол - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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